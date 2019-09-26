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      Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику, – эксперт

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      Законопроект №1210 – угроза перед инвесторами в Украине
      Законопроект №1210 – угроза перед инвесторами в Украине / Фото из открытых источников

      Изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, в его нынешнем варианте, могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса.

      Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" сейчас является самым проблемным среди всех, внесенных на рассмотрение Верховной Рады.

      К теме: Альтернативный закон 1210-1 – это только манипуляция власти, – Фесенко

      Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко предупреждает, что этот законопроект несет серьезные угрозы для инвесторов в Украине:

      Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику и оставит бюджет без многих налогов. Из Украины уйдут инвесторы и не придут новые. Как это происходит сейчас в табачной индустрии...

      Эксперт имеет в виду ситуацию с табачной компанией British American Tobacco, которая в 2018 году заплатила в наш бюджет 16 млрд гривен. Теперь компания переносит региональный центр из Киева в Бухарест "в связи с тем, что фискальная и регуляторная политика украинского правительства непрогнозируемая". Потому что законопроектом №1210 запланировано, что ставка акциза на сигареты может быть приравнена к европейской (эквивалент 90 евро за 1000 штук) уже в 2020 году, а не в 2024-м – как было договорено ранее.

      Подробнее о проблемном документе читайте в аналитической статье "Законопроект №1210 – прямая угроза экономике Украины"

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Налоговый кодекс Инвестиции
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