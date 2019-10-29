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      Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву

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      Сергей Беленький
      Сергей Беленький / cmd-ua.org

      Принятие Верховной Радой законопроекта №1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды в 4-5 раз, может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий.

      Такое мнение выразил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии МинПрому.

      "Мы как раз находимся на европейской стальной конференции, и здесь все ведущие аналитики прогнозирует снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика – как, например, принятие законопроекта №1210, то все больше предприятий будут на грани остановки", – сказал он.

      Это будет иметь серьезные социальные последствия – особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни, подчеркнул глава ФМУ.

      Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом – потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4,
      – отметил он.

      Повышение ренты в соответствии с законопроектом №1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт, пояснил глава Федерации металлургов Украины. "Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны, и это приведет к росту социальной напряженности", – резюмировал С.Беленький.

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      Теги: Налоговый кодекс Новости Кривого Рога Металлургия Налоги
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