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      Принятие законопроекта №1210 поставит "Сухую балку" на грань закрытия, – профсоюз

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      ГОК "Сухая балка"
      ГОК "Сухая балка" / gmk.center

      В случае принятия законопроекта №1210 и без того тяжелая экономическая ситуация на ГОКе "Сухая балка" усугубится, предприятие окажется на грани остановки.

      Такое мнение высказал председатель независимого профсоюза предприятия Сергей Барабащук в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

      "Если законопроект № 1210 будет принят, ситуация ухудшится, предприятие окажется на грани остановки, а 2,5 тыс. сотрудников будут вынуждены искать работу", – сказал он, подчеркнув, что для Кривого Рога предприятия ГМК являются градообразующими.

      В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря, рассказал Барабащук. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). Рудник "Сухая балка" в январе-сентябре 2019 года сократил производство товарной железной руды на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 2,015 млн тонн. В 2018 году рудник смог нарастить объемы производства на 8,4%.

      Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах №1210 и №1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

      Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема, в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту №1210, заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". На шахте работают больше тысячи человек. О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

      В связи с непродуманными налоговыми инициативами закрылась и табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). По этой же причине о намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили в "Филипп Моррис Украина".

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги Металлургия
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