Принятием законопроекта 1210 парламент подложит свинью украинской экономике, – Николаенко

Принятием законопроекта 1210 парламент подложит такую свинью украинской экономике.

Об этом завил в эфире 24 канала народный депутат Андрей Николаенко.

"Сейчас этот законопроект слишком далек от того, который нужен и государству, и экономике. Его нельзя запускать. Я боюсь, что потом, как всегда, все правки и конструктивные предложения могут быть отклонены из-за турборежима", – отметил народный депутат.

Мы понимаем важность наполнения бюджета, но если парламент будет вносить правки в Налоговый кодекс в спешке, то целые отрасли экономики окажутся под угрозой уничтожения. Одним из первых несет убытки горно-обогатительный комбинат, который находится в Кривом Роге. В городе, где родился наш президент. После его остановки воцарится социальная напряженность. Нужен разумный баланс. Увеличивать налоги надо, но не до таких пределов,

– отметил Николаенко.

Как известно, парламент на прошлой неделе не успел рассмотреть в первом чтении проект Закона 1210. Против его положений неоднократно выступали экономисты, промышленники и эксперты. Документом предусмотрено существенное повышение рентных платежей на добычу железной руды и двойное налогообложение продуктов переработки. Если его примут, то импортировать руду из России станет в разы дешевле, предупредили депутатов экономисты. Наши предприятия вынуждены будут останавливать добычу из-за убыточности, инвесторы прекратят вкладывать деньги в модернизацию, компании из-за неконкурентоспособности потеряют мировые рынки сбыта, а работы лишатся десятки тысяч украинцев.