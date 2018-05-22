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Принятый закон о продлении пошлин на экспорт металлолома укрепит курс гривны, – Каленков

19 Читати новину українською
Александр Каленков
Александр Каленков / ukrmetprom.org

По словам Каленкова, только в течение года действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 млрд долларов валютных поступлений в страну.

Принятый Верховной Радой закон о продлении вывозной пошлины на металлолом с Украины, за который проголосовали разные парламентские фракции – пример обдуманного решения, что положительно влияет на экономическую безопасность страны, заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, только за год действия закона о вывозной пошлине лома из Украины удалось сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений в страну. Этот размер средств сопоставим с размером транша от МВФ в 1,8 миллиарда долларов, который Украина может получить в 2018 году.

"Закон позволил по году сохранить 1,6 миллиардов долларов валютных поступлений. Вы можете посчитать, что это значительно уменьшит негативное сальдо торгового баланса Украины. Значит, наш курс валюты будет стабильным. И соответственно это влияет на инфляцию, на поступления в бюджет, на инфляцию. Поэтому это очень практичное решение, которое каждый украинец может ощутить на собственном кармане в ближайшие месяцы", – заявил эксперт.

Кроме валютной выручки, которая прямо влияет на курс гривны, беспошлинный вывоз металлолома за границу (до конца 2015 года) приводило к недополучению бюджетом около миллиарда гривен в виде налогов. Это происходило из-за острой нехватки украинскими металлургическими предприятиями металлолома, который массово вывозился за границу.

"Многие предприятия не выпустили часть продукции, которую могли бы выпустить и продать. Следовательно, предприятия не получили валютную выручку, страна Украина не получила валютную выручку. Также мы оценивали недопоступления в бюджет – это более миллиарда гривен", – сообщил Каленков.

Как сообщалось ранее, украинские предприятия до ввода пошлины на вывоз лома сокращали и даже останавливали производство.

Кроме того, сегодня в мире наблюдается протекционистская политика стран. США и ЕС вводят заградительные пошлины на ввоз металлопродукции из других стран.

Теги: МВФ Деньги металургия пошлина Экспорт
Источник: 24 Канал
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