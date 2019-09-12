Приоритеты новой команды МОН: школьная реформа для всех и финансирования вузов по-новому
Новая глава Министерства образования и науки Анна Новосад не собирается отказываться от достижений своей предшественницы. А еще собирается провести реформу дошкольного образования и взяться за высшую школу.
В частности, и в системе финансирования для того, чтобы деньги государство давало популярным университетам по принципу "деньги ходят за студентами". Об этом рассказали на пресс-конференции министра образования и науки Анны Новосад.
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"Много было вопросов ко мне, не остановите ли вы реформу, не вернете ли вы ее обратно, что вы думаете о новой украинской школе. Я как человек, работавший с министром Гриневич, абсолютно разделяю ценности, заложенные в реформу", – заявила Новосад.
В приоритете новой команды – распространить достижения НУШ в младших классах на средние и старшие классы. И не с 2023 года, как планировалось, а раньше. Мол, этого хотят сами родители.
Эффективное раннее развитие – это то, что может привить ребенку те навыки и умения ... которые будут крайне нужны в школе и без которых сложно будет успешно учиться,
– отметила министр.
Также своей задачей на новой должности Новосад назвала переориентации системы образования на потребности человека, адаптация его к быстро меняющемуся миру.
Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным – уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия,
– добавила руководитель МОН.
Также новая министр образования представила команду тех, с кем будет воплощать запланированное:
- Юрий Полюхович – первый заместитель министра; будет заниматься вопросами науки и инноваций.
- Егор Стадный – заместитель министра; будет заниматься вопросами высшего образования и образования взрослых.
- Петр Коржевский – заместитель министра; будет заниматься вопросами развития профессионального образования.
- Любомира Мандзий – заместитель министра; будет отвечать за школьное и дошкольное образование.
- Оксана Макаренко – будет отвечать за внедрение инновационных методик;
- Максим Ярмистый – заместитель министра; будет отвечать за прозрачность работы Министерства.
Бывшая руководительница Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что главное в работе Анны Новосад – получить поддержку нового парламента и Кабинета Министров.
Пресс-конференция Министра образования и науки Анны Новосад: смотрите видео 24 канала