Приоритеты новой команды МОН: школьная реформа для всех и финансирования вузов по-новому

Новая глава Министерства образования и науки Анна Новосад не собирается отказываться от достижений своей предшественницы. А еще собирается провести реформу дошкольного образования и взяться за высшую школу.

В частности, и в системе финансирования для того, чтобы деньги государство давало популярным университетам по принципу "деньги ходят за студентами". Об этом рассказали на пресс-конференции министра образования и науки Анны Новосад.

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"Много было вопросов ко мне, не остановите ли вы реформу, не вернете ли вы ее обратно, что вы думаете о новой украинской школе. Я как человек, работавший с министром Гриневич, абсолютно разделяю ценности, заложенные в реформу", – заявила Новосад.

В приоритете новой команды – распространить достижения НУШ в младших классах на средние и старшие классы. И не с 2023 года, как планировалось, а раньше. Мол, этого хотят сами родители.

Эффективное раннее развитие – это то, что может привить ребенку те навыки и умения ... которые будут крайне нужны в школе и без которых сложно будет успешно учиться,

– отметила министр.

Также своей задачей на новой должности Новосад назвала переориентации системы образования на потребности человека, адаптация его к быстро меняющемуся миру.

Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным – уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия,

– добавила руководитель МОН.

Также новая министр образования представила команду тех, с кем будет воплощать запланированное:

Юрий Полюхович – первый заместитель министра; будет заниматься вопросами науки и инноваций. Егор Стадный – заместитель министра; будет заниматься вопросами высшего образования и образования взрослых. Петр Коржевский – заместитель министра; будет заниматься вопросами развития профессионального образования. Любомира Мандзий – заместитель министра; будет отвечать за школьное и дошкольное образование. Оксана Макаренко – будет отвечать за внедрение инновационных методик; Максим Ярмистый – заместитель министра; будет отвечать за прозрачность работы Министерства.

Бывшая руководительница Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что главное в работе Анны Новосад – получить поддержку нового парламента и Кабинета Министров.

Пресс-конференция Министра образования и науки Анны Новосад: смотрите видео 24 канала