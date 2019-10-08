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      Природний газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt

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      Росія ніколи не буде газифікована на 100%
      Росія ніколи не буде газифікована на 100% / Die Welt

      Росія – найбільший експортер газу в світі, завдяки йому Кремль отримує фінансову вигоду та зовнішньополітичну силу.

      "У російській провінції мільйони людей не під'єднані до мережі газопостачання – навіть у селищі Вєщево, поблизу якого пролягає газопровід. Злість громадян на Путіна велика", – пише журналіст німецького видання Die Welt Павло Локшин.

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      "Розташоване за півтори години їзди на північ від Санкт-Петербурга селище, в якому проживає 400 людей, не під'єднане до газової мережі. При цьому на захід від нього, поблизу міста Виборг біля фінського кордону, починається найвідоміший російський газопровід: "Північний потік – 1". Люди змушені купувати газові балони – ціна такого газу може перевищувати вартість трубопровідного в десять разів, зазначає видання.

      "Цього року державний концерн, сумнозвісно відомий у Східній Європі як енергетична зброя Володимира Путіна, виплатив своїм акціонерам дивіденди у розмірі 5,5 млрд євро. У свій суперечливий престижний проєкт "Північний потік – 2" тільки цього року "Газпром" має намір вкласти більше 700 млн євро. Нова штаб-квартира концерну в Санкт-Петербурзі, хмарочос висотою 462 метри, найвищий у Європі, коштувала 1,5 млрд євро. (...) Але для місцевого населення грошей ніколи немає, вважають жителі провінції, які відчувають брак постачання. Коли жителі Вєщево зустрічаються біля сільської лавки, їхня злість велика. "Ми для них занадто дорогі", – уїдливо кажуть літні жінки. Вони мають на увазі "Газпром" та державу".

      "Насправді Путін хотів заспокоїти саме це невдоволення росіян і в провінції. У 2005 році він запустив програму газифікації. (...) До 2015 року кожен найменший населений пункт Росії мав би бути під'єднаний до газової мережі. (...) Але великих результатів цей план не приніс. Тепер девізом проєкту є газифікація до 2030 року. Але віднедавна вона означає, що трубопровідний газ отримають тільки 85% росіян. Інша частина країни може розраховувати максимум на газові котли (...). Хоча такий варіант постачання як і раніше є дорожчим, ніж трубопровідний газ, він набагато безпечніший за газові балони. (...) Міністр енергетики Олександр Новак ще два роки тому назвав повну газифікацію Росії економічно неефективною і заявив, що Росія ніколи не буде газифікована на 100%", – йдеться у статті.

      Проте, з початку програми "Газпром" витратив на розвиток російських газових мереж приблизно 5 млрд євро. "Це здається великою сумою – до моменту порівняння її із загальним обсягом інвестицій "Газпрому". Рівно 3% з них витратив державний концерн з 2005 року на газифікацію країни", – підкреслює Локшин. Відповідальна за розвиток газової інфраструктури дочка "Газпрому", компанія "Газпромміжрегіонгаз", недавно привернула загальну увагу корупцією, пов'язаною з розкраданням газу.

      Жительку селища Вєщево Світлану Бітюкову це не дивує. "Вони ж усі набивають свої кишені, – розчаровано каже вона. – Я працювала все життя та ось що маю тепер". У те, що в її селищі колись буде недорогий газ, вона не вірить. "Так довго я не проживу", – каже жінка".

      "Наступного дня їй знову потрібно їхати до Виборга, 45 хвилин автобусом. Там, де бере початок прибутковий трубопровід "Газпрому" до Європи, пенсіонерці доводиться надриватися на хлібокомбінаті – щоб узимку не замерзнути у власній квартирі", – пише Die Welt.

      Цікаво: Росія готова будувати "Північний потік-2" в обхід Данії, яка не дала дозволу

      blog_ava
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня
      2009
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости России Новости политики Публикации Газпром Газ
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