Природное чудо или проблема: в Днепре на реке образовался новый остров – красноречивые фото

Прямо посреди реки в Днепре образовался небольшой новый островок. Он расположен недалеко от Сичеславской Набережной.

На этом клочке суши даже появилась растительность, там разгуливают чайки. Местные жители по-разному реагируют на образование такого клочка суши среди воды. И все же большинство интересуются, безопасно ли его появление.

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Экологи призвали ликвидировать островок

Образование острова прокомментировал доктор биологических наук Григорий Шматков. По его словам, никакого чуда нет: говорится о серьезной экологической опасности. К ней, мол, привели человеческая деятельность и безответственность горожан. Ведь на образование таких островов влияют, в частности, канализационные выбросы, содержащие глину.

Действительно, вблизи упомянутого островка в Днепре есть стоки городской дождевой канализации. Более того, рядом расположен ряд ресторанов. Все это стимулирует распространение растений: они закрепляются на дне и дорастают до поверхности. Все это несет опасность. Поэтому, по словам Шматкова, островок нужно ликвидировать.

При образовании таких островов на поверхности и в воздухе развиваются бактерии, начинается процесс разложения. Очевидно, происходит выделение токсичных веществ и газов. Боюсь, такое может произойти с этим островком,

– объяснил он.



Островок образовался посреди Днепра / Скриншот с видео



Экологи предупредили об опасности / Скриншот с видео

Как на появление острова реагирует власть

В региональном управлении водных ресурсов области ответили, что прежде всего, чтобы что-то демонтировать, нужны деньги. Кроме этого, нужно получить и специальное разрешение на выполнение указанных работ. К тому же, нужно сначала доказать, что этот участок может быть опасным. "Если эколог сказал, что это опасное явление, пусть докажет это", – прокомментировал Игорь Потапенко, заместитель начальника управления.

Вместе с тем в городском совете Днепра сообщили, что проблема реки – не относится к сферам их компетенции. Поэтому на данный момент остров остается в акватории Днепра.