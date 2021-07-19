Пришел в гости и зарезал хозяина: на Львовщине задержали злоумышленника – фото и видео
Источник:полиция Львовщины
В Бориславе правоохранители 15 июля задержали 34-летнего мужчину. Он пришел в гости к своему знакомому и жестоко его убил.
К задержанию злоумышленника привлекли бойцов батальона полиции спецназначения. Мужчине грозит тюрьма.
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Злоумышленник ударил мужчину ножом в плечо
- В Бориславе 12 июля обнаружили тело 30-летнего местного жителя в его собственной квартире.
- Медики установили, что причиной смерти мужчины было ножевое ранение в плечо.
- К раскрытию преступления привлекли следственно-оперативную группу, кинолога, экспертов-криминалистов и сотрудников других отделов полиции.
- Правоохранители установили, что к убийству был причастен 34-летний житель Борислава.
- Он 11 июля пришел в гости к погибшему.
- Примерно в 22:00 между мужчинами возник конфликт. Гость схватился за нож и смертельно ранил хозяина квартиры.
- Полицейские задержали его 15 июля.
Смотрите видео задержания злоумышленника:
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Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.
По решению суда, сейчас злоумышленник находится под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Злоумышленник убил 30-летнего мужчину / Фото полиции Львовщины
Он ударил свою жертву ножом в плечо / Фото полиции Львовщины
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО / Фото полиции Львовщины