Пришел в гости и зарезал хозяина: на Львовщине задержали злоумышленника – фото и видео

19 июля 2021 , 12:48
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Источник:

полиция Львовщины

В Бориславе правоохранители 15 июля задержали 34-летнего мужчину. Он пришел в гости к своему знакомому и жестоко его убил.

К задержанию злоумышленника привлекли бойцов батальона полиции спецназначения. Мужчине грозит тюрьма.

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Злоумышленник ударил мужчину ножом в плечо

  • В Бориславе 12 июля обнаружили тело 30-летнего местного жителя в его собственной квартире.
  • Медики установили, что причиной смерти мужчины было ножевое ранение в плечо.
  • К раскрытию преступления привлекли следственно-оперативную группу, кинолога, экспертов-криминалистов и сотрудников других отделов полиции.
  • Правоохранители установили, что к убийству был причастен 34-летний житель Борислава.
  • Он 11 июля пришел в гости к погибшему.
  • Примерно в 22:00 между мужчинами возник конфликт. Гость схватился за нож и смертельно ранил хозяина квартиры.
  • Полицейские задержали его 15 июля.

Смотрите видео задержания злоумышленника:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет в тюрьме.

По решению суда, сейчас злоумышленник находится под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.


Злоумышленник убил 30-летнего мужчину / Фото полиции Львовщины


Он ударил свою жертву ножом в плечо / Фото полиции Львовщины


Сейчас подозреваемый находится в СИЗО / Фото полиции Львовщины

Автор: Ольга Котів