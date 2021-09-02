Говорится о Луганской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Там по состоянию на 2 сентября выросла динамика уровня госпитализации.
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В 4 областях Украины эпидемиологические показатели за пределами нормы
Согласно таблице индикаторов определения уровней эпидемической опасности, показатели за пределами нормы в:
- Луганской области – там показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 75,8%. По состоянию на 31 августа он составлял всего 5,2%;
- во Львовской области – 54,4%, а 31 августа составил 23,7%;
- в Одесской – 70,2%, хотя сутки перед тем достигал всего 42,6%;
- в Херсонской – 56,2%, хотя по состоянию на 31 августа составил 37%.
Кстати, для пребывания региона в зеленой зоне необходимо, чтобы норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 составляла не более 50% людей.
Коротко о тенденции коронавируса в Украине
- По состоянию на 1 сентября, количество больных коронавирусом значительно возросло. В частности, за минувшие сутки, 1 сентября, в Украине заболели коронавирус 2 477 человек. Среди них – 179 детей и 36 медработников.
- Перед тем, за сутки 31 августа, заболели коронавирусом 2 075 человек, в том числе – 153 ребенка и 52 медработника.
- 1 сентября глава регионального "Лабораторного центра" Юрий Ромаскевич заявил, что Херсонская область со следующей недели может оказаться в "желтой" зоне адаптивного карантина. Ведь там фиксируют увеличение больных COVID-19.