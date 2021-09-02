Говорится о Луганской, Львовской, Одесской и Херсонской областях. Там по состоянию на 2 сентября выросла динамика уровня госпитализации.

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В 4 областях Украины эпидемиологические показатели за пределами нормы

Согласно таблице индикаторов определения уровней эпидемической опасности, показатели за пределами нормы в:

Луганской области – там показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 75,8%. По состоянию на 31 августа он составлял всего 5,2%;

во Львовской области – 54,4%, а 31 августа составил 23,7%;

в Одесской – 70,2%, хотя сутки перед тем достигал всего 42,6%;

в Херсонской – 56,2%, хотя по состоянию на 31 августа составил 37%.

Кстати, для пребывания региона в зеленой зоне необходимо, чтобы норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 составляла не более 50% людей.

Обратите внимание! В конце августа главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности. Вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.

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