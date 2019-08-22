Пришли и спросили, хочу ли я на обмен: россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании

Алексей Седиков воевал против украинских военных в составе так называемой "ЛНР". Он – гражданин России, который с 2016 года находится в украинских местах лишения свободы. В Украине он осужден за участие в незаконном вооруженном формировании. Сейчас он просит о помиловании у президента Зеленского.

Это он делает для того, чтобы иметь возможность попасть в списки на обмен пленными между Украиной и Россией. Седиков говорит: ему посоветовали написать заявление о помиловании работники СБУ, передает "Громадское".

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Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да. Далее мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю,

– сказал приспешник оккупантов.

Интересно, что в 2018 году Седиков и еще 22 россиян просили российского президента Путина вернуть их на родину. Однако на их письма не поступил ответ. Кроме того, Седикова возили на обмен в декабре 2017 года, но вернули.

Кто такой Алексей Седиков? Россиянин, лейтенант запаса Вооруженных сил РФ. С 2016 года воевал на стороне пророссийских боевиков в составе так называемой "ЛНР". Однако долго это делать ему не пришлось: в июле 2016 года он получил ранение ноги и был задержан украинскими военными. В 2017 году суд признал его виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам тюрьмы.





Россиянин Алексей Седиков/ Фото "Новая газета"