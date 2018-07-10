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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Пришло время для конкретных действий": Порошенко сделал грозное заявление в сторону России

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Порошенко заявил, что цена за агрессию России будет только расти
Порошенко заявил, что цена за агрессию России будет только расти / Фото из открытых источников

Российская Федерация будет платить все большую цену за агрессию на территории Украины до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности и не закончится война на Донбассе и незаконная оккупация Крыма.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в статье для Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

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Он отметил, что вызовы, перед которыми стоит Украина огромны, но это еще не время для облегчения давления на Россию.

"Это будет признанием слабости. Вместо этого нам следует четко заявить, что ценности и принципы свободного света не будут скомпрометированы. Я продолжу защищать это дело и интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории", – отметил Порошенко

По его словам, на этой неделе в Брюсселе украинский вопрос стоит особенно остро и позиция Украины была активно представлена ​​в европейских институтах, включая НАТО.

Мы дадим понять, что цена за агрессию России будет только расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности и пока не завершится оккупация Крыма и Донбасса. Пришло время для конкретных действий,
– подчеркнул Порошенко.

Глава государства добавил, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию во всем мире.

"То на улицах английских городов, таких как Солсбери, на серверах электронной почты западных политических партий или через средства пропаганды контролируемые Москвой на Западе, Россия пытается посеять раздор, непонимание и страх, пользуясь преимуществами наших открытых обществ", – подытожил Президент.

Напомним, Петр Порошенко на саммите Украина – ЕС рассказал, что экономический ущерб от агрессии России в Украине составляет 100 миллиардов евро. Кроме того, международные санкции буду заставлять Кремль платить огромную цену за свои международные преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Петр Порошенко Аннексия Крыма Украина – Россия Война на Донбассе Великобритания Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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