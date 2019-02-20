Пришло время поставить Россию на место: Порошенко обратился с предложением к ООН

Россию нужно лишить права вето в Совете Безопасности ООН за ее агрессивное поведение против Украины. Об этом заявил в ходе дебатов на Генассамблее ООН Президент Украины Петр Порошенко.

"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, в крайнем случае, когда говорится о российской агрессии против Украины?", – сказал Порошенко.

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Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций. По мнению президента Украины, это было "правильным и оправданным ходом".