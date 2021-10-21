Пришлось высаживать пассажиров: начали проверять сертификаты вакцинации в автобусах Днепра

В межрегиональных автобусах, которые выезжают из Днепра, 21 октября начали проверять COVID-сертификаты. У нескольких пассажиров не было их, поэтому этих людей пришлось высадить из транспорта.

Проверять их стали, поскольку начали действовать новые правила перевозки пассажиров. Теперь от людей, которые передвигаются между областями, требуют сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.

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Люди возмущены нововведениями

На главном автовокзале Днепра расклеили объявления, в которых об этом сообщают. Также напоминают о новых правилах через динамики. Но карантинных ограничений придерживаются не все.

На вокзале Днепра до сих пор можно встретить людей без защитных масок. Также немало тех, кто возмущается невозможностью выехать без паспорта вакцинации.

Проверка сертификатов и здание автовокзала Днепра / Фото "Информатор"

Кто проверяет сертификаты

Однако купить билет можно и без соответствующих документов. Однако их нужно показывать водителю при посадке в автобус. По словам главы Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, ответственны за проверку водители.

Они обязаны проверить наличие сертификата, теста или справки о перенесенной болезни перед тем, как тронуться. Также проверку делать могут посадочные диспетчеры. Сейчас из-за новых правил количество купленных билетов в другие области сократилось лишь на 10–12%. Количество людей в здании вокзала тоже уменьшилось.

Проверка COVID-сертификатов в Днепре: смотрите видео "Информатора"