Присягнул оккупантам в Крыму, а те выгнали его с полуострова: что будет с судьей Чернобуком

Вместо того, чтобы бороться или выехать в знак протеста, он встал на сторону оккупантов. Бывший судья Крыма Валерий Чорнобук теперь в суде будет сам объяснять, почему весной 2014-го года перешел на сторону пророссийских оккупантов и продолжил работать в суде полуострова. Бывшего служителя Фемиды подозревают в государственной измене. Его полгода разыскивали и 3 ноября задержали в Киеве.

Изучает российское законодательство и коллегам помогает осваивать новые законы – так в 2014 году судья украинский, который перешел на сторону оккупантов, рассказывал о планах работы в Крыму.

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"Мы сейчас штурмуем российское законодательство. Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в Апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушает присягу судьи Украины", – заявлял экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.

Но СБУ так не считает и подозревает Чернобука в государственной измене. Его полгода искали в Украине, объявили в международный розыск и 3 ноября задержали в Киеве.

Слідчими прокуратури АРК та СБУ 03.11.18 на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 ККУ (#держзрада) pic.twitter.com/mUITNst09I — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 3 листопада 2018 р.

Интересно, что перед задержанием Чернобук не был в Крыму. Его оккупанты оттуда фактически выгнали еще в апреле 2014 года. И даже внесли в список "персон нон-грата" оккупированного полуострова. Судья начал искать защиты уже на материке. И даже успел поработать в Днепропетровской области.

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Пока же следователи будут готовить доказательства того, что украинский судья сотрудничал с российскими оккупантами, Валерий Чернобук скорее всего будет сидеть в СИЗО. Государственная измена не предусматривает иной меры пресечения. Сам подозреваемый сейчас свое решение служить оккупантам объясняет достаточно неуверенно.

Сейчас осуждаю (коллег, которые сейчас остались работать в оккупированном Крыму – 24 канал). После 14 апреля был закон Украины о том, что Украина признала оккупацию. В то время был правовой вакуум,

– прокомментировал экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерия Чорнобук.

Меру пресечения Чернобука будут выбирать в понедельник, 5 ноября. Пока же его двое адвокатов должны определиться, кто именно будет защищать экс-судью – назначенный государством или тот, которого выбрали родные подозреваемого.