Богомола заметили 4 октября. В сети появилось видео, где он сидит на трубе и вроде прислушивается.
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Пришел послушать музыку
На записи видно, как богомол медленно ползет по трубе возле музыкальной школы. Впоследствии он оборачивается и смотрит в камеру. После снова осторожно ползет.
Людей развеселила ситуация и они шутят, что насекомое, пожалуй, прискакало, чтобы послушать классику.
Богомол возле музыкальной школы: смотрите видео
Редкий богомол в одесском парке
- В парке Шевченко в Одессе люди заметили древесного закавказского богомола.
- Известно, что насекомое в Украине встретить очень трудно, потому что климат для этого вида богомолов здесь слишком холодный.
- В сети опубликовали фото, где насекомое сидит на дереве, машине и даже у кого-то на руке.
- Впервые на наших территориях богомола заметили более 100 лет назад.