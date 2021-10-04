"Прискакал послушать классику": в Одессе возле музыкальной школы заметили богомола

На Средней в Одессе богомол прискакал в музыкальную школу. В сети шутят, что насекомое хотело послушать классическую музыку.

Богомола заметили 4 октября. В сети появилось видео, где он сидит на трубе и вроде прислушивается.

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Пришел послушать музыку

На записи видно, как богомол медленно ползет по трубе возле музыкальной школы. Впоследствии он оборачивается и смотрит в камеру. После снова осторожно ползет.

Людей развеселила ситуация и они шутят, что насекомое, пожалуй, прискакало, чтобы послушать классику.

Богомол возле музыкальной школы: смотрите видео

Редкий богомол в одесском парке