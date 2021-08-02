Прислал похоронный букет и требовал 15 тысяч: в Харькове женщина пожаловалась на бывшего

В Харькове 30 июля задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в угрозах и вымогательствах денег у бывшей сожительницы. Он якобы угрожал женщине и ее близким. Также злоумышленник, вероятно, посылал похоронный букет.

Злоумышленник требовал отдать ему вымышленный долг – 15 тысяч долларов. Его задержали при получении части денег.

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В записке говорил, что убьет

Следователи установили, что мужчина прислал потерпевшей похоронный букет. Она его получила в салоне красоты, где работает.

К букету была прикреплена записка, где говорилось, что в случае отказа отдать 15 тысяч долларов, он ее накажет. В частности мужчина, вероятно, писал, что убьет свою бывшую сожительницу и применит физическое насилие к ее близким родственникам.

Поскольку женщину это напугало, она согласилась передать часть средств. Тогда во время передачи 8 тысяч долларов мужчину задержали правоохранители. Следователи ГБР объявили ему о подозрении в тот же день.



Правоохранители работают на месте передачи средств / Фото прокуратуры Харьковщины

Что грозит за такое преступление

Правоохранители расследуют этот случай по статье о вымогательстве с угрозой убийства. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Сейчас ему уже избрали меру пресечения. Суда злоумышленник будет ожидать в СИЗО без права внесения залога.