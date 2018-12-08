Приспешники оккупантов во время протестов "желтых жилетов" развернули в Париже флаг ДНР: фото

В Париже во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников русских оккупантов на Донбассе развернули флаг псевдореспублики ДНР.

Соответствующий снимок разместили в Telegram-канале WarGonzo.

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Известно, что флаг пророссийских боевиков развернули их французские приспешники – Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро. Оба француза внесены в базу "Миротворца".

Так, Моро приезжал на оккупированный Донбасс в ноябре 2018 года. Он участвовал в псевдовыборах на Донбассе в качестве наблюдателя. Живет и работает в Москве. Моро является автором ряда книг, в частности "Украина. Почему ошиблась Франция" и "Новая великая Россия".

В свою очередь, Сорлин тоже незаконно побывал на оккупированном Донбассе. Он является лидером французской ультраправой организации "Судный день" и пылким сторонником "русского мира".



Фабрис Сорлин в базе "Миротворца"

Что такое "Миротворец"?Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?​Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.