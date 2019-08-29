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      Пристайко: Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах

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      Вадим Пристайко, новый глава МИД
      Вадим Пристайко, новый глава МИД / "Радио Свобода"

      Украина не может себе позволить постоянно вести переговоры в различных форматах для достижения мира и стабильности. Вместо этого нужно достигать мира и стабильности.

      Об этом заявил назначенный во время первого заседания новой Рады 29 августа на должность министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      Читайте также: Рада избрала нового главу МИД, им стал Вадим Пристайко

      "Нам нужны мир и стабильность – все то, что крадет у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах", – подчеркнул министр.

      При этом он отметил, что ценит работу, проделанную предшественниками: "Верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и, безусловно, поддержки наших партнеров нам удалось предотвратить катастрофу – полномасштабную войну с Россией"

      Эта масштабная война, по мнению Пристайко, могла бы вызвать "полную дезинтеграцию и исчезновение Украины с международной арены".

      Напомним, президент Зеленский рассматривал Пристайко на должность главы внешнеполитического ведомства еще в июле и даже внес его кандидатуру в Раду. Но тогда депутаты не уволили Климкина и, соответственно, не рассматривали ему замену.

      Вадим Пристайко – кто это? Политик, дипломат, имеющий опыт работы в структуре украинского МИД. В 2012 – 2014 годах работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел. С 2017 и до сих пор возглавлял миссию Украины при НАТО. Дипломатический ранг Пристайко – Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса.

      Детальнее с биографией Вадима Пристайко Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Вадим Пристайко МИД Украины
      Источник: 24 канал
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