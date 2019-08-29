Пристайко: Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах

Украина не может себе позволить постоянно вести переговоры в различных форматах для достижения мира и стабильности. Вместо этого нужно достигать мира и стабильности.

Об этом заявил назначенный во время первого заседания новой Рады 29 августа на должность министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Нам нужны мир и стабильность – все то, что крадет у нас война. Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах", – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что ценит работу, проделанную предшественниками: "Верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и, безусловно, поддержки наших партнеров нам удалось предотвратить катастрофу – полномасштабную войну с Россией"

Эта масштабная война, по мнению Пристайко, могла бы вызвать "полную дезинтеграцию и исчезновение Украины с международной арены".

Напомним, президент Зеленский рассматривал Пристайко на должность главы внешнеполитического ведомства еще в июле и даже внес его кандидатуру в Раду. Но тогда депутаты не уволили Климкина и, соответственно, не рассматривали ему замену.

Вадим Пристайко – кто это? Политик, дипломат, имеющий опыт работы в структуре украинского МИД. В 2012 – 2014 годах работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел. С 2017 и до сих пор возглавлял миссию Украины при НАТО. Дипломатический ранг Пристайко – Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса.

Детальнее с биографией Вадима Пристайко Вы можете ознакомиться по этой ссылке.