Пристайко о выборах на Донбассе: Могут выбрать боевиков, но это наш выбор
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что украинская власть абсолютно осознает, что в результате выборов на ныне оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков, которые и ныне там все контролируют. Тем не менее, отмечает он, Украина выбрала для себя такой демократический путь.
В то же время власть хотела бы предотвратить легализацию любого, кто находится по ту сторону линии разграничения, заверил Вадим Пристайко в эфире проекта "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Интересно: Пристайко подтвердил, что Украина уже обсуждает совместную полицейскую миссию на Донбассе
Именно поэтому мы как демократическое государство выбрали для себя эту модель – проведение местных выборов, которые там долгое время не происходили. Все для того, чтобы выбрать хотя бы на низком уровне власть на местах,
– рассказывает министр иностранных дел.
По его словам, о депутатах, которые сядут в Верховной Раде, пока не говорится. Хотя об этом было много разговоров в средствах массовой информации.
"Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся на локальном уровне. Те люди, которые их выберут, должны знать, что они несут ответственность за то, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если частью людей будут те, кто фактически и сейчас руководят там ", – заявил Вадим Пристайко.
Следовательно, отметил он, власть прекрасно понимает все возможные риски, но это тот демократический путь, который она выбрала.
Люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных ими людей. Мы не можем из Киева назначить их,
– резюмировал Пристайко.
Что известно о возможных выборах на Донбассе? Во время своего выступления на Мюнхенской конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть намерена в октябре 2020 провести выборы на всей территории Украины, в частности на оккупированном Донбассе.
Впрочем, как отметил президент, сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно.
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