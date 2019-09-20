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      Пристайко объяснил, при каком условии на Донбассе проведут выборы

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      Пристайко объяснил, при каком условии на Донбассе проведут выборы
      Пристайко объяснил, при каком условии на Донбассе проведут выборы / radiosvoboda.org

      Министр закородонних дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

      Пристайко в интервью "Европейской правде" объяснил, что честные местные выборы на оккупированной части Донбасса должны состояться под наблюдением украинского ЦИК.

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      Министр также отметил, что на выборах должны быть наши наблюдатели и все партии, которые пожелают.

      Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких "ЛНР" и "ДНР", никаких иностранных вооруженных формирований. Это – исчерпывающий ответ,
      – сказал Пристайко.

      Он также пояснил, что в случае проведения выборов, их соответствие стандартам будет оценивать БДИПЧ ОБСЕ и именно на эту оценку будет ориентироваться международное сообщество.

      Вспомните все прошедшие выборы в Украине: мы с вами можем сколько угодно утверждать, что наши выборы – самые честные в мире. Но для всех признание их честности происходит, только когда ОБСЕ скажет: "а, в принципе, нормально",
      – подчеркнул министр.

      Вадим Пристайко пока не знает, каким образом проводить голосование для перемещенных лиц.

      Как вы знаете, на практике выборы всегда имеют недостатки, но даже с недостатками их часто признают справедливыми,
      – добавил он.

      Кстати, Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Что уже говорили у Зеленского о местных выборах?​
      Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно, очередные выборы намечены на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.

      Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      Председатель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.

      Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Вадим Пристайко Украина – Россия Война на Донбассе Местные выборы 2020 Формула Штайнмайера ЦИК
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