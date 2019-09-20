Пристайко объяснил, при каком условии на Донбассе проведут выборы

Министр закородонних дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

Пристайко в интервью "Европейской правде" объяснил, что честные местные выборы на оккупированной части Донбасса должны состояться под наблюдением украинского ЦИК.

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Министр также отметил, что на выборах должны быть наши наблюдатели и все партии, которые пожелают.

Мы не можем себе представить, каким образом их проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких "ЛНР" и "ДНР", никаких иностранных вооруженных формирований. Это – исчерпывающий ответ,

– сказал Пристайко.

Он также пояснил, что в случае проведения выборов, их соответствие стандартам будет оценивать БДИПЧ ОБСЕ и именно на эту оценку будет ориентироваться международное сообщество.

Вспомните все прошедшие выборы в Украине: мы с вами можем сколько угодно утверждать, что наши выборы – самые честные в мире. Но для всех признание их честности происходит, только когда ОБСЕ скажет: "а, в принципе, нормально",

– подчеркнул министр.

Вадим Пристайко пока не знает, каким образом проводить голосование для перемещенных лиц.

Как вы знаете, на практике выборы всегда имеют недостатки, но даже с недостатками их часто признают справедливыми,

– добавил он.

Кстати, Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

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Что уже говорили у Зеленского о местных выборах?​

Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно, очередные выборы намечены на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Председатель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.