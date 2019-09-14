Пристайко объяснил свои слова о выборах на оккупированном Донбассе

Выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей должны состояться только после того, как оккупанты покинут территорию Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на телеканале "Интер" добавив, что выборы на оккупированной территории Донбасса могут произойти только при условии освобождения этих районов от РФ.

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Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020 года так, чтобы оккупант ушел из нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша с вами задача сделать так, чтобы это время приблизить

– пояснил глава МИД.

Вместе с тем он добавил, что на этих территориях необходимо обеспечить допуск партий и медиа, а также гарантировать безопасность на избирательных участках, чтобы люди честно могли выбрать тех, кто должен представлять их в местных общинах.

Ранее министр Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы включая с территориями Донецкой и Луганской областей. В то же время министр отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО предусмотрено минскими соглашениями.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главным условием для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса является полный отвод войск врага. Он также отметил, что выборы должны проходить только в рамках украинского законодательства.

Что уже говорили у Зеленского о местных выборах?Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.