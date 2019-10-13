Пристайко совершит европейский визит в Бельгию и Люксембург: что он там будет делать

Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществит рабочие визиты в Бельгию и Люксембург. В их рамках украинский чиновник проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел стран-членов ЕС и высокопоставленными чиновниками институтов Евросоюза.

В Бельгии Пристайко посетит столицу королевства Брюссель, а в Люксембурге – столицу герцогства Люксембург. Его визиты сюда запланированы на 14 октября, передает пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

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Так, на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Пристайко примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС". Главу МИД Украины на мероприятие пригласили высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини, а также министры иностранных дел стран-членов ЕС.

На заседании "Группы друзей Украины в ЕС" Пристайко намерен проинформировать украинских партнеров о:

– внедрении комплексных реформ в Украине,

– ситуации с безопасностью на Донбассе;

– состоянии подготовки к саммиту в нормандском формате.

Кроме того, в Брюсселе глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Комитета Европейского Парламента по иностранным делам. Ключевой темой этого мероприятия должна стать ситуация на Востоке Украины в контексте российской агрессии. Также участники заседания обсудят усилия Украины по реализации минских соглашений.

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1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

Этот документ предложил в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Целью формулы является достижение мира на Донбассе путем оживления минских соглашений. В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы согласно украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. А дальше, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.

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Саммит лидеров стран "нормандской четверки": что сейчас известно

Во время 14-часового пресс-марафонау, который состоялся 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, вероятнее всего, встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в ноябре. По его словам, вся вина в том, что мероприятие не проходило раньше, лежит на России. Кроме того, украинский гарант отметил, что встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе является необходимой, однако ее перспективау сейчас не обсуждают.

Относительно так называемого украинского Приднестровья, то гарантировать на 100%, что временно оккупированный Донбасс им не станет, нельзя.

Какие в целом вопросы будет поднимать Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки":

– разведение войск в Станице Луганской;

– обмен пленными;

– подтверждение текста формулы Штайнмайера.

– отвод войск в Золотом и Петровском;

– вопрос Крыма.