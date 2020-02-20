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      Пристайко в ООН предложил разместить миротворцев на границе с Россией: что об этом известно

      - Читати новину українською
      Вадим Пристайко / twitter.com/UKRinUN

      Украина рассчитывает на размещение миротворческих сил ООН на оккупированных участках украинской границы с Россией. Это должно поспособствовать проведению местных выборов на Донбассе этой осенью.

      Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время своего выступления на спецсзаседании Генассамблеи ООН по ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина исключает возможность проведения честных выборов без предварительного решения вопросов с безопасностью.

      К теме: Ельченко о миротворцах: если Минск не будет работать, вернемся к плану Б

      Украинский дипломат считает, что без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны украинской властью и международным сообществом.

      Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из РФ. Международное представительство на границе с имеющимся мандатом ООН могло бы стать ответом на это,
      – отметил глава МИД.

      Пристайко также призвал Россию немедленно выполнить договоренности по безопасности, которые были достигнуты нормандским четверкой в Париже.

      Миротворческий контингент на Донбассе: основное

      • Формат миротворческой миссии на Донбассе уже несколько лет является спорным вопросом для Украины и России.
      • Идея о миротворческой миссии еще предыдущей украинской власти заключалась в создании на оккупированных территориях вплоть до украинско-российской границы миротворческого контингента ООН.
      • Вместо этого российская власть выкривила эту идею – россияне хотели под видом миротворцев легализовать на территории Украины свои войска, которые бы размещались между украинскими военными и боевиками на линии соприкосновения.
      • Путин предлагал только "охранную миссию для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии соприкосновения.

      Что такое миротворческая миссия ООН?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса.

      В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Выборы на Донбассе Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Миротворческий контингент Вадим Пристайко ООН Генассамблея ООН
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