Пристайко встретился с главой МИД Венгрии: говорили об установлении контакта на высшем уровне

На совместной встрече министров иностранных дел Украины и Венгрии дипломаты обсудили ряд вопросов, в частности экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что встреча глав внешнеполитических ведомств двух государств состоялась 26 сентября в рамках Генеральной ассамблеи ООН в США.

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Во время встречи политики обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы совместной межправительственной украинского-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Кроме того министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Гарна зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 26, 2019

Раніше представник МЗС України Анатолій Соловей висловив сподівання, що ця зустріч стане точкою відліку і новим стартом, який ознаменує початок нового періоду в українсько-угорських відносинах.

Почему между Венгрией и Украиной сложные отношения?Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всякие попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако Киев отверг все обвинения.



Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают ему на верность. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).