Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи готує документи. Вони передбачимуть додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню.

Таке рішення ухвалили на зустрічі 20 квітня. Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи відбудеться 28 квітня.

Більше про це На засіданні безпекової підгрупи ТКГ домовились про механізм, що дозволить повернутись до тиші

Леонід Кравчук про необхідний документ

За словами очільника української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, він підготував відповідний документ ще 2 тижні тому й відправив його на розгляд представниці ОБСЄ Хайді Грау. Документ складався з 2 частин:

політичної заяви;

долучення координаційного механізму реагування на порушення режиму припинення вогню.

Кравчук пояснив, що документ відразу не обговорили, а вже 20 квітня український проєкт взяли за основу.

Це означає, що підгрупа з безпеки, яка готує документи на засідання ТКГ, приступила до конкретної роботи,

– наголосив Кравчук.

На думку очільника української делегації в ТКГ, до 28 квітня підгрупа повинна завершити роботу над документом. У такому випадку його можуть затвердити на загальному засіданні ТКГ.

Що відомо про документ