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      Присваивал земли ветеранов АТО и переселенцев: мэру Обухова сообщили о подозрении

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      Мэр Обухова Александр Левченко / obcity.gov.ua

      СБУ разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета (Киевская область), в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка. Это нанесло государству ущерб более чем на 4 миллиона гривен.

      Из-за действий пятерых чиновников более 500 граждан не получат социальное жилье. Об этом сообщается на сайте СБУ.

      Стоит знать: "Псевдоатошники": кто и как присваивает земли ветеранов

      Как работала коррупционная схема под присмотром мэра Левченко

      Схему организовали мэр города вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома горсовета. Отметим, что мэром Обухова с 2012 года является Александр Левченко.

      По данным следствия, чиновники под видом реализации государственных социальных программ для переселенцев и ветеранов АТО вывели из собственности общины один гектар земли.

      Затем участок земли, оформленный на подставных лиц, чиновники передали киевским застройщикам под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была поступить на счета чиновников.

      В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.

      Отметим, что участники АТО имеют первоочередное право на бесплатное получение земли. Однако, выделенные участки под видом ветеранов часто получают чиновники и бизнесмены.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Оренда земли АТО СБУ Коррупция Министерство по делам ветеранов
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