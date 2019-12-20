Присваивал земли ветеранов АТО и переселенцев: мэру Обухова сообщили о подозрении
СБУ разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета (Киевская область), в том числе мэра города, в незаконном отчуждении земельного участка. Это нанесло государству ущерб более чем на 4 миллиона гривен.
Из-за действий пятерых чиновников более 500 граждан не получат социальное жилье. Об этом сообщается на сайте СБУ.
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Как работала коррупционная схема под присмотром мэра Левченко
Схему организовали мэр города вместе с руководителями земельного и юридического отделов и членами исполкома горсовета. Отметим, что мэром Обухова с 2012 года является Александр Левченко.
По данным следствия, чиновники под видом реализации государственных социальных программ для переселенцев и ветеранов АТО вывели из собственности общины один гектар земли.
Затем участок земли, оформленный на подставных лиц, чиновники передали киевским застройщикам под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была поступить на счета чиновников.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) организаторам схемы, включая мэра Обухова, сообщено о подозрении.
Отметим, что участники АТО имеют первоочередное право на бесплатное получение земли. Однако, выделенные участки под видом ветеранов часто получают чиновники и бизнесмены.