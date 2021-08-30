Присваивали пенсии жителей ОРДЛО: разоблачили масштабную схему чиновников из Харьковщины

На Харьковщине разоблачили масштабную схему присвоения средств, которые должны были идти на пенсии жителей ОРДЛО. СБУ 30 августа сообщила, что провела обыски у подозреваемых чиновников.

Злоумышленниками оказались должностные лица пенсионного фонда и банка. Схема действовала несколько лет и нанесла государству серьезный ущерб – 5 миллионов гривен.

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Как присваивали пенсии

По данным следователей, чиновники вносили недостоверные сведения в государственную базу данных. В них они якобы меняли информацию о выплатах пенсий людям, которые находятся на временно оккупированных территориях.

После этого оформляли банковские карты и получали на них средства. Сами пенсионеры об этом не знали. Более того, в СБУ предположили, что часть этих людей уже умерли.

Во время обыска правоохранители обнаружили документацию и банковские карты, которые подтверждают версию следствия. Сколько именно подозреваемых по делу – не сообщали.

Что грозит за такое преступление

Этот случай расследуют по статьям о мошенничестве в крупных размерах и несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин. Если вину задержанных докажут, им грозит до 14 лет тюрьмы.