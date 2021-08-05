К правоохранителям обратился пострадавший. Он рассказал правоохранителям детали этого инцидента, и они взялись за дело.

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Попросил для рекламы

Злоумышленник – 48-летний местный житель. Пострадавший заявил, что мужчина попросил у него автомобиль для съемки рекламы своего предприятия. Однако долго не возвращал его.

Тогда хозяин понял, что может больше не увидеть свой транспорт и начал бить тревогу. Правоохранители нашли автомобиль на СТО в селе Усатово.

В этот момент Tesla уже была перекрашена в другой цвет. Также автомобиль частично разобрали на запчасти. На фото видно, что с автомобиля сняли колеса. Подозреваемого в совершении преступления нашли в его квартире. Как злоумышленник объяснил свои действия – неизвестно.



Вещественные доказательства, которые изъяли правоохранители / Фото Нацполиции

Что грозит задержанному

Мужчине объявили подозрение по статье о незаконном присвоении транспортного средства совершенное группой лиц. У него сразу изъяли автомобиль. Если вину одессита смогут доказать в суде, ему грозит заключение на срок от 7 до 12 лет.

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Расположение села Усатово, где нашли авто / Карта Google