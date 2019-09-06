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      Присвоил 10 миллионов: коррупционный скандал в Киевзеленстрое

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      Разоблачили преступление на 10 миллионов
      Разоблачили преступление на 10 миллионов / Иллюстративное фото (pixabay)

      Заместитель генерального директора коммунального объединения Киевзеленстрой присвоил 10 миллионов государственных гривен. Эти деньги должны были пойти на обустройство парка Партизанской Славы в Дарницком районе Киева.

      Чиновник, считают правоохранители, для присвоения государственных средств сговорился с определенной коммерческой структурой с признаками фиктивности.

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      В СБУ говорят, что следствие задокументировало выполненные работы этой структурой, завышенные в цене и объеме более чем на 10 миллионов гривен.

      Правоохранители обыскали офисы фирмы, изъяли носители информации с документами, которые подтверждают противоправную деятельность чиновников.

      Уголовное производство начали по статье УК о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

      Заместителю гендиректора Киевзеленстроя и представителю частной компании, с которым тот действовал в сговоре, объявили о подозрении.

      Что известно о коррупции в Киевзеленстрое?НАБУ еще с конца 2017 года подозревало служащих Киевзеленстроя в том, что они в 2016 и 2017 годах завладели бюджетными деньгами. Говорилось о махинациях на закупке импортного оборудования по завышенным ценам по предварительному сговору с частными фирмами "Скала", "Климтехинвест" и "Технопрофсервис". На технику из бюджета потратили более 130 миллионов гривен.

      Претензии к "Киевзеленстрою" были и в отношении нарушений в строительстве и обновлении парков Наталка, Сырецкий, Победа и тот же самый парк Партизанской Славы. Тогда уволилась с должности гендиректора "Киевзеленстроя" Наталья Белоусова, а исполнять ее обязанности начал Алексей Король.

      Пока неизвестно, о каком именно из заместителей гендиректора Киевзеленстроя говорится в сообщении СБУ. На сайте предприятия на странице об руководстве можно увидеть, что должность "заместителя гендиректора" имеют пять человек.

      blog_ava
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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости Киева СБУ Криминальные новости Деньги Коррупция
      Источник: 24 канал
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