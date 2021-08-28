Присвоили 2 миллиона зарплаты своих подчиненных: на Харьковщине разоблачили чиновников УЗ

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег Укрзализныци. Чиновники "заработали" почти 2 миллиона гривен на подчиненных.

Спецслужба разоблачила противоправную деятельность должностных лиц одного из филиалов Укрзализныци, расположенной в Харьковской области.

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Чиновники "воровали" зарплату подчиненных

Руководство филиала присвоило почти 2 миллиона гривен, выделенных на зарплату их подчиненных.

К преступной схемые причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило ложную информацию в официальные документы.

Начали уголовное дело

Во время обысков на рабочих местах фигурантов дела обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

После этого правоохранители начали уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Текст сообщения управления СБУ в Харьковской области:

Ранее СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Укрзализныце. Злоумышленники поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие части, составляющие которых изготавливали на временно оккупированной территории Луганщины.

На Харьковщине СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств Укрзализныци: чиновники "заработали" почти 2 миллиона гривен на подчиненных

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность должностных лиц одного из филиалов АО "Укрзализныця" расположенной в Харьковской области. Установлено присвоение почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату работникам.

По материалам следствия, к преступной схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали.

Во время обысков на рабочих местах участников сделки правоохранители обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности происходила совместно с представителями Харьковского ТУ Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" и под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харьков.