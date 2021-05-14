Три предприятия по изготовлению материалов для покрытия пола принадлежали одному владельцу. Когда он умер, 5 человек подделали документы, чтобы завладеть бизнесом. Им объявили о подозрении.

В составе преступной группы был адвокат. Поэтому злоумышленники сделали свое дело быстро, чтобы законные правопреемники не успели вступить в имущественные права.

К теме 7 должностных лиц КГГА присвоили 13,5 миллионов гривен: им сообщили о подозрении

Что выяснили правоохранители

Во время досудебного расследования следователи обнаружили, что преступники воспользовались затруднительным положением вдовы и детей. Они подделали учредительные документы и завладели бизнесом.

Участники преступной группировки пытались давить на полицейских во время следствия и всячески противодействовали расследованию. В частности, "доносили" в СМИ о якобы противоправной деятельности правоохранителей. По версии, которую они сообщали в СМИ, работники полиции препятствовали им заниматься деятельностью и пытались завладеть 3 предприятиями.

13 мая правоохранители провели санкционированные обыски у фигурантов дела. Они изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность.

Какая ответственность за это правонарушение