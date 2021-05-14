Присвоили 3 предприятия: в Харькове подозревают 5 "бизнесменов"
Три предприятия по изготовлению материалов для покрытия пола принадлежали одному владельцу. Когда он умер, 5 человек подделали документы, чтобы завладеть бизнесом. Им объявили о подозрении.
Источник:МВД
В составе преступной группы был адвокат. Поэтому злоумышленники сделали свое дело быстро, чтобы законные правопреемники не успели вступить в имущественные права.
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Что выяснили правоохранители
Во время досудебного расследования следователи обнаружили, что преступники воспользовались затруднительным положением вдовы и детей. Они подделали учредительные документы и завладели бизнесом.
Участники преступной группировки пытались давить на полицейских во время следствия и всячески противодействовали расследованию. В частности, "доносили" в СМИ о якобы противоправной деятельности правоохранителей. По версии, которую они сообщали в СМИ, работники полиции препятствовали им заниматься деятельностью и пытались завладеть 3 предприятиями.
13 мая правоохранители провели санкционированные обыски у фигурантов дела. Они изъяли документацию, подтверждающую преступную деятельность.
Какая ответственность за это правонарушение
- 14 мая следователи Нацполиции сообщили участникам группировки о подозрении.
- Против них возбуждено дело по статье о противоправное завладение имуществом предприятия.
- За это в уголовном кодексе Украины предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
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