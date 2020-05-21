Притула может быть кандидатом в мэры Киева от "Голоса"

В партии "Голос" не исключают, что шоумен Сергей Притула действительно может баллотироваться в мэры Киева. Согласно результатам соцопросов, он имеет 9,1% поддержки киевлян и уступает только действующему мэру столицы Виталию Кличко. Сам Притула ранее заявлял, что у него нет мэрских амбиций.

Что говорит "Голос" о вероятности Притулы идти в мэры Киева

"Голос" еще не определился со своим кандидатом в мэры Киева, поэтому и решение о выдвижении Притулы пока не принято, рассказала глава партии "Голос" Кира Рудик в комментарии "РБК-Украина".

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"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей – каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", – отметила Рудык.

Депутат "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу отметил, что не может пока точно сказать, пойдет ли Притула в мэры столицы. Однако нардеп также не исключает такой вариант.

Притула является одним из членов политсовета "Голоса", он тоже может быть одним из возможных кандидатов (в мэры Киева – 24 канал)... Это его личный выбор. Я думаю, он пока решает это для себя, вместе с партией,

– сказал Железняк.

Что говорил Притула о вероятности баллотироваться в мэры?

В апреле этого года Сергей Притула заверил, что не понимает, почему его называют вероятным кандидатом на должность городского главы Киева и включают в социологические опросы. По словам шоумена, ему иногда даже смешно с этого.

Также Притула отметил, что ему льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и по Украине". Однако мэрство для него пока – "не приоритетная история".

Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные потребности,

– отметил член политсовета "Голоса".

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Какие рейтинги у Притулы согласно соцопросам?

Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" в начале апреля 2020 года среди жителей Киева, наибольшую поддержку имеет действующий мэр столицы Виталий Кличко. Сергей Притула занимает второе место, а поддерживают его почти 10% киевлян.

Рейтинг вероятных кандидатов в мэры Киева:

Виталий Кличко – 38,7% среди тех, кто определился с выбором;

Сергей Притула – 9,1%;

Александр Ткаченко – 8,8%;

Андрей Пальчевский – 8,2%;

Александр Омельченко – 6,4%;

Александр Попов – 5,2%;

Борислав Береза ​​– 4,4%.

Другие кандидаты имеют поддержку менее 4%. Не определились с выбором – около четверти опрошенных.