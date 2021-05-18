Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в декабре 2020. Выборы нового главы города пройдут в октябре 2021. Тем временем в сети начала распространяться информация, что одним из кандидатов будет телеведущий и член партии "Голос" Сергей Притула.

Однако Притула заверил, что не собирался и не собирается баллотироваться на выборах городского головы Харькова. И откуда появилась противоположная информация – не знает.

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"Притула собрался баллотироваться в мэры Харькова": откуда взялся этот месседж

Мнение о том, что Сергей Притула намерен баллотироваться на должность городского головы Харькова, начали тиражировать ряд анонимных и не слишком телеграм-каналов с 30 апреля.

Интересно, что это произошло практически сразу после выхода в эфир "Право на власть" 29 апреля, где Притула и исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов имели не очень приветливый диалог вокруг темы декоммунизации.

Терехов, в частности, заявил, что памятник советскому маршалу Жукову в городе "стоял, стоит и будет стоять".

На что Притула отреагировал так: " Кернес обещал, что в Харькове будет стоять памятник Ленину, а кто будет против, тому отрубят руки. Памятника Ленину в Харькове давно нет – а руки у всех на месте".

Дальше – больше:

В начале мая в Харькове появились билборды с изображением Сергея Притулы – якобы предвыборные – с текстом: "Нам здесь жить" (ассоциация на слоган Притулы, когда тот баллотировался в мэры Киева – "Я тут живу").

А 15 мая в Киеве, как сказал сам Притула, "кто-то пригнал бабушек с плакатами и нарванных блогеров" к помещению, где встречались партийцы "Голоса".

Информация о возможном продолжении политической карьеры Притулы в Харькове широко разлетелась сетью. Поэтому политик решил отреагировать . В своем видео на ютубе от 17 мая он заявил, что "имеет другие планы".

В последнее время по стране распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского головы. И вот настало время сказать честно и откровенно: "Я – нет!"

– заверил он.

И пояснил: "Я не буду кандидатом на должность харьковского городского головы, и даже не собирался. Убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове. Я, Сергей Притула, живу в Киеве, и у меня совсем другие планы".

Кто же обратную идею "придумал и вбросил в массы" – Притула не знает. " Возможно, кто-то так развлекается", – подытожил он.

Почему в Харькове будут новые выборы мэра

Харьковский горсовет 24 февраля прекратил полномочия Геннадия Кернеса – тот умер после заболевания COVID-19 еще 17 декабря 2020. 30 марта Верховная Рада назначила повторные выборы мэра на 31 октября 2021.

Главными кандидатами на должность пока называют бывшего мэра Харькова Михаила Добкина и действующего исполняющего обязанности главы города Игоря Терехова .