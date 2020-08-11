В мэры Киева будет баллотироваться известный шоумен и волонтер Сергей Притула. Он отметил, что идет на выборы "с большим удовольствием" чтобы "делать историю успешного Киева". Почему партия "Голос" сделала такой выбор – читайте дальше.

Глава политсилы Кира Рудик в эфире программы "О главном" на 24 канале объяснила, что Сергей Притула является членом "Голоса" и последний год он активно работал в политсовете партии.

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"Конечно, быть мэром – это рискованный шаг, и мы знали до того, как эта информация станет публичной, обращаться с ней нужно очень осторожно", – сказала Рудык.

Мы ставим ставку на его работу прежде всего в партии за последний год. На общественного деятеля, волонтера и патриота своей страны, который видит, что он может изменить и меняет, поэтому идет со своей командой, для того, чтобы получить власть,

– объяснила глава партии.

По ее словам, следующие несколько недель партия будет постепенно рассказывать о каждом из членов команды Сергея Притулы.

"Каждый из этих людей абсолютно точно является профессионалом, у которого есть успехи в той или иной отрасли, которые так необходимо менять в городе Киеве", – отметила Кира Рудык.

Также подчеркнула: "Сергей и сейчас, по последним подсчетам, является вторым в списке (рейтингов – 24 канал) после действующего мэра Кличко в кандидаты мэра Киева. Поэтому рассказывать о своих планах, своей идее, показывать конкретные планы будет помесячно, а также не только рассказывать и знакомить с собой, но и с людьми, которые пойдут вместе в Раду и будут менять Киев. Именно это нужно сейчас изменить и мы планируем это сейчас с Сергеем как партия".

Кто может стать мэром Киева

В июльском опросе группы "Рейтинг" лидирует действующий мэр Киева Виталий Кличко. Однако сравнительно высокие рейтинги еще у трех кандидатов:

Виталий Кличко ("УДАР") – 41,7%;

Сергей Притула ("Голос") – 11,6%;

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 9,4%;

Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) – 9%.

Рейтинги кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала