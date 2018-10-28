Притула обвинил "Батькивщину" в манипуляциях с его именем: реакция центрального офиса партии

Центральный офис политической партии "Батькивщина" прокомментировал действия своей волынской ячейки, которая в рекламе использовала изображения и результаты волонтерской деятельности популярного телеведущего, шоумена и юмориста Сергея Притулы.

Ранее 24 канал сообщал, что известный телеведущий и шоумен Сергей Притула обвинил волынскую ячейку "Батькивщины" в том, что они с манипулятивной целью использовали его фото и волонтерские достижения.

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Следовательно, юморист дал политсиле 24 часа, чтобы те извинились.

Заметим, что официальное заявление волынской "Батькивщины" появилась фактически сразу после огласки.

"ВО "Батькивщина" Волынь приносит искренние извинения волонтеру Сергею Притуле за то, что без его ведома использовала его изображения и опубликовала недостоверную информация о объеме собранных им средств на помощь армии. Сергей Дмитриевич не является членом ВО "Батькивщина" и конкретно ВО "Батькивщина" Волынь никогда не помогали господину Притуле в его волонтерской деятельности. По поводу этого Волынская областная организация ВО "Батькивщина" проведет служебное расследование", – говорилось в заметке.

В стороне не остался и центральный офис партии, соответствующее сообщение разместили на своем сайте.

Центральный офис партии "Батькивщина" приносит извинения известному телеведущему и волонтеру Сергею Притуле за непрофессиональные действия волынского отделения. Мы полностью поддерживаем претензии Сергея о неправомерности использования его изображения для продвижения страницы партийной организации Волынской области в социальной сети Facebook,

– заявили представители политической силы.

По их словам, эта ошибка произошла "по вине конкретного исполнителя, действия которого привели к досадному недоразумению".

"Приносим свои извинения и заверяем, что сделаем все необходимые выводы из ситуации, которая произошла", – добавили в "Батькивщине".

Напомним, это уже не первый скандал в Украине по использованию политическими партиями изображений известных людей, активистов, волонтеров, воинов без их разрешения. Так, в начале февраля певица и волонтер Анастасия Приходько возмутилась, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. По ее словам, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил артистке сняться в именно в социальном ролике, однако он вышел в итоге политическим.



Кроме того, уже в июле пресс-служба все того же Порошенко без разрешения и для собственного пиара использовала фото пресс-атташе 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Полины Кравченко.