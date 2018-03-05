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Притула попал в неприятность в США

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Притула попал в неприятность в США
Притула попал в неприятность в США / Фото из Facebook

Во время путешествия в США Сергей Притула вместе с семьей посетили "Леголенд", что в Орландо. Но на обратном пути с ними произошла неприятность – пробили колесо, что обернулось во Флориде большими приключениями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Из "Леголенда" все возвращаются с подарками и хорошими впечатлениями. И только наша семья – с пробитым колесом. Где я нашел тот гвоздь на выезде с хорошей дороги на еще лучшую, бог его знает. В Украине легче посчитать области, где я не пробивал колеса и где лежал под своим "Мишкой". Иногда умудрялся оставить два колеса на участке в 40 км. И не было беды, потому что дома все проще", – рассказывает Сергей Притула.

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По словам шоумена, пробитое в воскресенье колесо арендованного авто в штате Флорида – большое испытание. И им помог мексиканец – поставил запаску, которую надо было поменять на нормальное колесо в Волмарте.

В том Волмарте не могли сделать колесо, потому что не имели специального аппарата для фиксинга. Оттуда Сергей Притула поехал в Гудьер. Но по дороге остановились спросить счастья в небольшой точке с названием "Таерс плюс".

Ну а дальше типа история с "хэппи эндом". Семью отправил в ближайшее кафе, сам с Терри сел разруливать ситуацию. 25 минут ожидания – колесо заклеено, закреплено, запаска с инструментами спрятана, давление подкачано. 32 доллара в офис, 10 долларов чаевых черненьком мальчику за усердие,
– добавил он.

Теги: Новости Украины LifeStyle Аварии и ДТП Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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