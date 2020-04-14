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      Притула признался, претендует ли на пост мэра Киева

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      Притула рассказал, претендует ли на пост мэра Киева / Кадр из видео

      Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула заверил, что не понимает, почему его называют вероятным кандидатом на пост городского главы Киева и включают в социологические опросы. Притула говорит, что мэрство для него сейчас – "не приоритетная история".

      "Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где-то мне смешно, где-то – не совсем, потому что только за последние где-то недели 3 это уже какая-то третья или четвертая социология. В какой-то я есть, в какой меня нет. В одной у Кличко какие-то проценты, у Пальчевского, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю", – рассказал Притула в интервью "Украинской правде".

      К теме Выборы мэра Киева 2020: эксперт дал прогноз относительно кандидатов

      Он отметил, что сейчас есть множество более важных дел, чем "меряться рейтингами".

      "У того в клинике (Пальчевского – 24 канал) нашли какие-то намеки, что люди лечились с коронавирусом. Это не проблема – проблема, чтобы быть там в рейтингах. Кого-то вообще из пепла там подняли – в рейтинги суют", – сказал Притула.

      При этом шоумену льстит то, что его "скромную персону меряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Но сейчас Притула сказал, что у него нет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой-то беды".

      Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные потребности,
      – отметил член политсовета "Голоса".

      Кого бы выбрали мэром Киева сегодня?Выборы мэра Киева должны состояться 25 октября 2020 года. По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", среди кандидатов на должность мэра Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. После него – Сергея Притулу, нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко и основателя Eurolab Андрея Пальчевского.

      вибори мера Києва Львова Харкова Дніпра Одеси застава вибори мера міста
      Денежные залоги для кандидатов на должности мэров украинских городов / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Партия Голос Сергей Притула Местное самоуправление Местные выборы 2020
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