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Притула рассказал трогательную историю о парне, который пожертвовал для армии целую "квартиру"

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Сергей Притула рассказал о крупной сумме пожертвования для украинских военных, которые воюют на Донбассе
Сергей Притула рассказал о крупной сумме пожертвования для украинских военных, которые воюют на Донбассе / Stb.ua

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула, который давно и в больших объемах помогает армии, рассказал в своем Facebook историю о пожертвовании, которая шокировала даже его. Так, житель Коломыи Ивано-Франковской области попросил Притулу передать на нужды украинских военных значительную сумму денег.

В своей заметке телеведущий рассказал, что благотворитель давно просил Притулу о личной встрече для передачи денег. На это шоумен отвечал, что деньги можно отправить на банковскую карточку. Однако благотворитель не соглашался, ведь утверждал, что сумма является значительной и он опасается отправлять средства предложенным методом.

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Через некоторое время Притула в составе "Варьяты-шоу" посетил с выступлением Коломыю, где наконец-таки встретился с благотворителем.

"Бац! И снова в "личку" сообщение: "Будете в Коломые, найдите 5 мин., хочу дать денег на армию". Ну ок. Подойди за час до концерта на служебный вход. Коломыя. День выступления. У нас 2 концерта в один день. Голова забита заботами. Мою голову в парикмахерской. Звонит администратор: "Здесь тебя парень ждет". Аааааааааа, черт! Забыл совсем. Лечу на площадку", – описывает события Притула.

Пришел. Стоит перень. С виду – хипстер. Перекинулись двумя словами. Говорит: "Я вам денег дам, но я бы хотел, чтобы половина – Вам, половина – фонду "Вернись живым". Я говорю, мол, хороший ты парень, разбираешься в теме. Потому для меня лично "Вернись Живым" – это фонд-волонтер №1 для армии. Давай, говорю, деньги, забабахаєм селфи и сразу отправлю фотку Виталику Дейнеге. Хорошо, говорит чувак, и вынимает из сумки 40 000 $! Сорок тысяч долларов!!! Один парень вытащил из сумки квартиру и отдал на армию!!! Кур*а мать, я чуть не заплакал!!!, –
эмоционально высказался Притула.

Телеведущий отметил, что последний раз похожую сумму денег на помощь армии ему передавали в период боев в городе Дебальцево. Притула отметил, что даже во время боев в Авдеевке, когда люди дали очень много денег, никто не делал такого огромного единоразового взноса.

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При этом благотворитель попросил не рассказывать о себе и представился просто Николаем из Коломыи.

"Твои деньги уже ушли в движение. Ты это видишь на фото. Снайперский прицел Bushnell за 1900 долларов приобретен за средства "Варьят". Снайперский прицел Steiner (2100 долларов) – за твои. Оба отдал только волонтеру Алене Шевцовой, которая отвезет их снайперам из 14-й бригады! 20 000 долларов, которые ты передал на "Вернись живым", потраченные на приобретение 8-ми тепловизоров "Пульсар", – отчитался Притула за потраченные деньги, полученные от благотворителя.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Ивано-Франковска Деньги благотворительность Волонтеры Сергей Притула
Источник: 24 канал
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