Притула сообщил об опыте комментирования Евровидения

В этом году в Украине Евровидение транслировали сразу два национальных телеканала: "Первый" и СТБ, и именно на последнем самый популярный песенный конкурс Европы комментировал популярный украинский шоумен Сергей Притула.

О вышеупомянутом опыте он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Притула поделился эмоциями от выступления MELOVIN'а на Евровидении 2018

По его словам, марафон в три эфирных вечера, связанных с Евровидением, стал еще одной перевернутой страницей в жизни.

"Я уже очень давно не работал в радиоэфире, а комментарий телевизионной картинки имеет большее отношение к тому делу, чем к работе ведущим в кадре. Поэтому, волнения было больше, чем нужно. Но жизнь тем и интересна, что постоянно подбрасывает новые вызовы", – отметил он.

Также Притула подчеркнул, что первый эфир был несколько корявым.

"Сценарные листы с таймингом события, которые мы получали от оргкомитета Евровидения, несколько расходились с реальностью в прямом эфире, да и я "набивал" руку в новом деле. Дальше было легче и, субъективно, лучше. И еще одно. Это не СТБ блокировало вам сигнал трансляции. Они же не идиоты отсекать себе еще где-то 20-30% телевизионной аудитории! Блокировал Европейский вещательный союз. Расписывать почему, очень долго", – заметил популярный телеведущий.

Напоследок Притула поблагодарил всех поклонников за лестные комментарии и положительные отзывы.

Однако, было бы грехом приписывать все заслуги исключительно себе. Точно так же, как и на "Новом канале", где я на острие коллектива, который денно и нощно работает над фундаментом и "скелетом" программ, которые я веду, сотрудничество с СТБ – это плод труда огромного количества людей. Боженька свел меня с Натальей Франчук, которая не только сделала все, чтобы мне было комфортно работать в эфире, но еще и дистанционно держала руку на пульсе пребывания всей команды MELOVIN'а в Лиссабоне,

– констатировал шоумен.

Напомним, Сергей Притула два года подряд был ведущим украинского Нацотбора Евровидения.