Притворялась родственницей прокурора и предлагала закрыть дела: полиция задержала мошенницу
Источник:Офис генпрокурора Украины
В Хмельницкой области правоохранители поймали женщину, которая выдавала себя за родственницу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мошенница предлагала свою помощь в закрытии уголовного производства.
Преступную деятельность выявили и вовремя остановили правоохранители. Интересно, что женщину ранее уже судили за мошенничество.
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Как "работала" женщина
По данным следствия, женщина представлялась родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и предлагала экс-руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь. При ее содействии против него якобы должны были закрыть уголовное производство, которое расследует НАБУ.
Такую "помощь" женщина оценивала в 40 тысяч долларов. К счастью, экс-прокурор обратился в СБУ и сообщил о таком предложении. Правоохранители задержали женщину после получения взятки.
Правоохранители задержали мошенницу / Фото офиса генпрокурора Украины
Какое наказание светит мошеннице
По процессуальному руководству прокуроров Одесской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по статье 190 о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 5 до 12 лет,
- конфискация имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.