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Приватбанк продлил кредитные каникулы для бизнеса

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Приватбанк продовжив кредитні канікули для бізнесу
Приватбанк продовжив кредитні канікули для бізнесу / Getty Images

"Приватбанк" продлил до конца июля 2020 года кредитные каникулы для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей. Эти каникулы были введены в марте с началом карантина.

Відстрочка платежів діє для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу за продуктами "Кредитний ліміт на рахунку" та "Кредитний ліміт Підприємницький", повідомили 28 травня у пресслужбі "Приватбанку".

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За цими продуктами вимогу обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесли на 31 липня 2020 року. Щоб отримати відстрочку по відсотках та щомісячних комісіях, треба додатково подати заявку.

Що відомо про кредитні канікули від "Приватбанку"

  • Кредитні канікули "Приватбанк" запровадив як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно з початку березня.
  • Також до кінця липня продовжено ненарахування штрафів та пені по всіх раніше прострочених кредитах клієнтів малого та середнього бізнесу.

фінансові послаблення на час карантину в Україні 2020
Фінансові послаблення на час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Карантин в Украине 2020 Бизнес Кредит Банки Приватбанк Новости Украины
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