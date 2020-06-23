Приватбанк запустил новую функцию, благодаря которой можно оплачивать покупки с любой карты, привязанной к "Приват24", если на основной не хватает средств.

О запуске новой технологии в сети своих POS-терминалов сообщила пресс-служба "Приватбанка".

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► Для чего такая функция?

Если при оплате товара через терминал на кассе, вы поняли, что у вас не хватает денег, – можно не доставать новую карточку или наличные. При подключении еще одной карты к "Приват24" терминал сможет снять деньги с нее.

► Как это работает?

POS-терминалы "Приватбанка" сами проверят наличие необходимой суммы на других картах, после чего – предложат завершить покупку. Для этого на терминале необходимо будет выбрать карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату.

► Какой может быть альтернативная карта?

Альтернативной карточкой может быть выбрана любая карта клиента, но только та, которая подключена к "Приват24".