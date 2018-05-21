"Приватбанк" и "Укрпочта" запустили сервис быстрого кредитования

Государственный "Приватбанк" запустил сервис мгновенного кредитования физических лиц в отделениях "Укрпочты" через собственные POS-терминалы.

Об этом написала пресс-служба банка.

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Сервис будет работать благодаря POS-терминалам банка, которые установлены более чем в 1,2 тысячах отделений "Укрпочты" по всей стране. Отныне клиенты банка смогут оформить предложенній кредит на любые нужды в течение одной минуты. Доступная сумма кредита до 50 тысяч гривен сроком на 24 месяца.

Главная цель нашего нового сервиса – предоставить дополнительную возможность клиенту с нашей картой оформить кредит в течение одной минуты без посещения отделения банка и оформления бумажной документации,

– подчеркнул руководитель направления обслуживания торгового бизнеса "Приватбанка" Евгений Васильцов.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом и оформить быстрый кредит без дополнительных бумажек, нужно иметь платежную карточку "Приватбанка". Далее в отделении "Укрпочты" необходимо воспользоваться POS-терминалом, выбрать сумму кредита, срок пользования и активировать его введением ПИН-кода для подтверждения согласия с условиями пользования.

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Деньги будут начислены на карту в течение 15 минут. Погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий, например, простым пополнением карты в тех же POS-терминалах, установленных в отделениях "Укрпочты".

Директор департамента финансового бизнеса ПАО "Укрпочта" Артур Муравицкий отмечает, что запуск этой услуги является следующим шагом к созданию "Укрпочтой" собственного финансового супермаркета с широким перечнем финансовых услуг.