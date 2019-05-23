"Приватбанк" могут снова признать неплатежеспособным

Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения. В таком случае "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка.

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения Апелляционного суда... Капитал "Приватбанка" – 147 миллиардов гривен. Если отнять 155 миллиардов гривен, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк снова признает банк неплатежеспособным", – описал он возможный сценарий замглавы НБУ Олег Чурий, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В таком случае "Приватбанк" передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц. Последний потребует у правительства облигации внутригосударственной ссуды для выплат сумм возмещения вкладчикам банка. Далее Фонд придет за монетизацией, то есть выплатой денег по этим облигациям, к Нацбанку.

Получим влияние и на валютный рынок, и на инфляцию,

– отметил заместитель председателя НБУ.

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность НБУ отвечать за стабильность гривны и банковской системы, Чурий назвал признание незаконными проверок НБУ.

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Что известно о национализации "Приватбанка" и ее отмене?После того, как в банковской системе Украины произошел кризис, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Кабмин тогда сослался на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", самыми большими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". Кабмин 16 мая оспорил в суде отмену национализации "Приватбанка".