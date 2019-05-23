18:21
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ПРИВАТБАНК

      "Приватбанк" могут снова признать неплатежеспособным

      198 Читати новину українською
      "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, если заработает решение суда об отмене национализации
      "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, если заработает решение суда об отмене национализации / Getty Images

      Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения. В таком случае "Приватбанк" должен будет вернуть государству 155 миллиардов гривен, которые государство внесло в капитал банка.

      "Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения Апелляционного суда... Капитал "Приватбанка" – 147 миллиардов гривен. Если отнять 155 миллиардов гривен, будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк снова признает банк неплатежеспособным", – описал он возможный сценарий замглавы НБУ Олег Чурий, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Коломойский окончательно проиграл суды НБУ и Приватбанка на сумму более 2,6 миллиарда гривен

      В таком случае "Приватбанк" передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц. Последний потребует у правительства облигации внутригосударственной ссуды для выплат сумм возмещения вкладчикам банка. Далее Фонд придет за монетизацией, то есть выплатой денег по этим облигациям, к Нацбанку.

      Получим влияние и на валютный рынок, и на инфляцию,
      – отметил заместитель председателя НБУ.

      Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность НБУ отвечать за стабильность гривны и банковской системы, Чурий назвал признание незаконными проверок НБУ.

      Читайте также: Приватбанк подал в суд на Коломойского: что об этом известно

      Что известно о национализации "Приватбанка" и ее отмене?После того, как в банковской системе Украины произошел кризис, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации "Приватбанка". Кабмин тогда сослался на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", самыми большими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". Кабмин 16 мая оспорил в суде отмену национализации "Приватбанка".

      blog_ava
      Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде
      сегодня
      2930
      Теги: Новости Украины Деньги Банки Валюта Инфляция НБУ Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      сегодня , 18:09 Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что нужно знать
      26
      Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      сегодня , 17:02 Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского
      Блог Соцмережі 1463
      Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      сегодня , 17:01 Стартовали выборы в Европарламент: что нужно знать и возможные последствия для Украины
      Світлана Попова 145
      Три сценария президентства Зеленского
      сегодня , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 837
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сегодня , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 3445
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук