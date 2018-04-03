Приватбанк обещает вознаграждение в сумме 50 тысяч гривен за ограбившего банкомат в Харькове

Двое неизвестных взорвали банкомат Приватбанка под Харьковом и забрали из него около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

ПриватБанк обещает вознаграждение за любую информацию, которая поможет задержать неизвестных, которые взорвали и ограбили банкомат в Харькове ночью, 2 апреля.

Читайте также: Ограбление века: в России неизвестные в масках похитили из кафе 50 килограммов пельменей

Передать информацию в банк можно любым удобным способом. Информатору гарантируют анонимность.

По информации службы безопасности Приватбанка, подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат – полностью разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники службы безопасности банка и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто взорвал и ограбил банкомат.

Напомним, правоохранители Хмельницкой области задержали 4 молодых женщин и мужчину, которых подозревают в ряде краж денег и ювелирных изделий.