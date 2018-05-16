"Приватбанк" первым в Украине запустит Apple Pay

"Приватбанк" в партнерстве с компанией Apple готовит к запуску в Украине технологию Apple Pay

Об этом пишет FinClub ссылаясь на собственные источники

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"Приватбанк" первым среди украинских банков запустит этот платежный сервис. Далее за ним пойдет "Ощадбанк".

– рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что уже 17 мая "Приватбанк" может объявить о стратегическом партнерстве. Однако в обоих государственных банках пока воздерживаются от комментариев.

Как сообщает источник FinClub, с технической стороны уже проведены все необходимые работы для реализации этого платежного сервиса. Неизвестной остается лишь дата запуска системы.

Напомним, что в декабре 2017 года "Приватбанк" первым запустил аналогичный платежный сервис Google Pay.

Что такое Apple Pay? Это платежная система, которая позволяет осуществлять оплату товаров в магазинах бесконтактным способом, используя ваш смартфон (вы просто прикладываете его к терминалу). Пользователи смартфонов от Apple могут пользоваться сервисом в 27 странах.

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