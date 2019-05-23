Приватбанк подал в суд на Коломойского, – СМИ

Национализированный Приватбанк подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр, в США.

Такие данные обнародованы на сайте указанного суда, пишет "Интерфакс-Украина".

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Иск поступил в суд 21 мая. Пока неизвестно, когда дело будут рассматривать.

К слову, у Зеленского предложили выплатить Коломойскому 2 миллиарда долларов за "Приватбанк" "взаимозачетом долгов".

Как разворачиваются события относительно "Приватбанка"?

• Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

• 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

• 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

• 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

• 21 мая Кабмин обжаловал приговор Окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию крупнейшего финучреждения страны.

• 22 мая НБУ и "Приватбанк" выиграли в суде иски к компаниям, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллиона гривен в соответствии с рефинансирования, которые НБУ выдал "Приватбанку".

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".



Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.