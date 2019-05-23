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      Приватбанк подал в суд на Коломойского, – СМИ

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      Приватбанк подал в суд на Коломойского, – СМИ
      Приватбанк подал в суд на Коломойского, – СМИ / slovoidilo.ua

      Национализированный Приватбанк подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр, в США.

      Такие данные обнародованы на сайте указанного суда, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: Коломойский окончательно проиграл суды НБУ и Приватбанку на сумму более 2,6 миллиарда гривен

      Иск поступил в суд 21 мая. Пока неизвестно, когда дело будут рассматривать.

      К слову, у Зеленского предложили выплатить Коломойскому 2 миллиарда долларов за "Приватбанк" "взаимозачетом долгов".

      Как разворачиваются события относительно "Приватбанка"?

      • Окружной админсуд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура нарушала нормы законодательства.

      • 19 апреля стало известно, что суд отменил решение НБУ по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц.

      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      • 26 апреля выяснилось, что Коломойский подал еще 5 исков с целью отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      • 21 мая Кабмин обжаловал приговор Окружного административного суда Киева, который признал незаконной национализацию крупнейшего финучреждения страны.

      • 22 мая НБУ и "Приватбанк" выиграли в суде иски к компаниям, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллиона гривен в соответствии с рефинансирования, которые НБУ выдал "Приватбанку".

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны произошел кризис, правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка".

      Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Приватбанк Игорь Коломойский Судьи
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