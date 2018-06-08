"Приватбанк" проиграл дело на полтора миллиона каналу 1+1

Верховный Суд отказал "Приватбанку" во взыскании с предприятия "1 + 1 Продакшн" долга перед Союзом европейских футбольных ассоциаций на 1,6 миллиона евро.

Об этом сообщает finclub.

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Решение было принято 30 мая.

В материалах судебного дела говорится, что в 2015 году "ПриватБанк" предоставил две гарантии компании с Кипра TV Media Planet Limited по ее финансовым обязательствам на общую сумму 1,6 миллиона евро перед Союзом европейских футбольных ассоциаций. Обязательства возникли в результате получения телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами медиахолдинга 1 + 1. По условиям соглашений, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.

Компания "1 + 1 Продакшн" предоставила в залог "Приватбанку" имущество в виде оборудования, которое находится в Киеве, по ул. Кирилловская, 23 19 декабря 2016 года, после введения временной администрации, "Приватбанк" получил от УЕФА два требования об уплате по гарантиям на 1 миллион евро и 571,8 тысячи евро.

В свою очередь банк потребовал от TV Media Planet Limited оплатить указанную сумму. Поскольку компания не выполнила своих обязательств, "Приватбанк" обратился в суд с требованием взыскать с компании деньги.

Решением Хозяйственного суда Киева от 5 октября 2017 года года, а позже и Киевского апелляционного суда от 17 января 2018 года, "Приватбанку" было отказано во взыскании.

Суд первой инстанции констатировал, что банк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу УЕФА.

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Суд также обратил внимание на то, что, согласно заключенному соглашению, гарантия теряет силу не позже 20 декабря 2016 года. Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения денег от TV Media Planet Limited "Приватбанк" в силу законодательных ограничений не должен был проводить оплату в пользу УЕФА.

В феврале 2018 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворять жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 5 октября 2017 года.