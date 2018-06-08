19:55
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

"Приватбанк" проиграл дело на полтора миллиона каналу 1+1

43 Читати новину українською
"Приватбанк" проиграл дело на полтора миллиона каналу 1+1
/ daily.rbc.ua

Верховный Суд отказал "Приватбанку" во взыскании с предприятия "1 + 1 Продакшн" долга перед Союзом европейских футбольных ассоциаций на 1,6 миллиона евро.

Об этом сообщает finclub.

Читайте также: НБУ проиграл Коломойскому апелляцию относительно "Буковеля"

Решение было принято 30 мая.

В материалах судебного дела говорится, что в 2015 году "ПриватБанк" предоставил две гарантии компании с Кипра TV Media Planet Limited по ее финансовым обязательствам на общую сумму 1,6 миллиона евро перед Союзом европейских футбольных ассоциаций. Обязательства возникли в результате получения телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами медиахолдинга 1 + 1. По условиям соглашений, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.

Компания "1 + 1 Продакшн" предоставила в залог "Приватбанку" имущество в виде оборудования, которое находится в Киеве, по ул. Кирилловская, 23 19 декабря 2016 года, после введения временной администрации, "Приватбанк" получил от УЕФА два требования об уплате по гарантиям на 1 миллион евро и 571,8 тысячи евро.

В свою очередь банк потребовал от TV Media Planet Limited оплатить указанную сумму. Поскольку компания не выполнила своих обязательств, "Приватбанк" обратился в суд с требованием взыскать с компании деньги.

Решением Хозяйственного суда Киева от 5 октября 2017 года года, а позже и Киевского апелляционного суда от 17 января 2018 года, "Приватбанку" было отказано во взыскании.

Суд первой инстанции констатировал, что банк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу УЕФА.

Читайте также: Суд принял решение в пользу НБУ по делу "Приватбанка" относительно bail-in

Суд также обратил внимание на то, что, согласно заключенному соглашению, гарантия теряет силу не позже 20 декабря 2016 года. Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения денег от TV Media Planet Limited "Приватбанк" в силу законодательных ограничений не должен был проводить оплату в пользу УЕФА.

В феврале 2018 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворять жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 5 октября 2017 года.

 

Теги: Новости Украины Банки Приватбанк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сегодня, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 82
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сегодня, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 113
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сегодня, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1481
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сегодня, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 133
Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
сегодня, 15:02 Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
Наталія Лебідь 183
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук